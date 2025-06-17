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高雄空軍飛訓部軍卡突轉彎撞死人 中士涉過失致死遭送辦

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高雄空軍飛訓部軍卡突轉彎撞死人 中士涉過失致死遭送辦

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

空軍飛行訓練指揮部一輛軍用卡車今天清晨在執行任務時，不慎在高雄市阿蓮區蓮山二路與穎源路口右轉時擦撞一旁機車，釀成騎士及機車乘客1死1傷，駕駛軍卡的林姓中士（30歲）涉嫌過失致死，遭移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，這起事故發生在今天清晨6時30分左右，當時空軍飛行訓練指揮部多輛軍用卡車在由岡山基地往阿蓮執行任務移動過程中，原本與由83歲黃姓婦人同方向經由蓮山二路向北行進，但在途經潁源路口時，軍卡突然右轉，導致直行的黃姓婦人撞上。

事發當下，黃姓婦人正載著83歲的丈夫黃姓老翁要前往阿蓮街上，卻被右轉的軍卡碰撞倒地捲入車底，黃翁當場喪命，黃婦被緊急送往岡山高醫急救，雖手部開放性骨折，但暫無生命危險。

駕駛軍卡的林姓中士稱，事發當下有打方向燈，但不知為何會撞上機車，可能是視線死角，導致沒有看到騎士就緊貼卡車行進。

湖內警分局表示，初步研判是軍用卡車於右轉時未禮讓直行機車導致事故發生，但詳細肇事原因仍須由交通大隊進一步分析釐清，林姓中士經警詢後，依涉嫌刑法過失致死，移送橋頭地檢署偵辦。

空軍飛訊部軍卡在阿蓮區不慎擦撞機車，造成機車上騎士及乘客1死1傷。記者巫鴻瑋／翻攝
空軍飛訊部軍卡在阿蓮區不慎擦撞機車，造成機車上騎士及乘客1死1傷。記者巫鴻瑋／翻攝

過失致死 車禍 空軍

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