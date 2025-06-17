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影／狹巷驚險追逐 員警眼鏡飛脫手遭咬傷力壓逃逸移工
竹山警分局昨天處理機車與自行車碰撞事故，肇事外籍移工卻奪路逃跑，並靠著壯碩體格和警方搏鬥，除了員警眼鏡被打飛，兩名員警手被咬傷，仍奮力制伏移工，過程被秘錄器拍下，讓網友直說「波麗士大人辛苦了」。
竹山警分局表示，昨天下午4時40分接獲報案，竹山國中前發生交通事故，一輛機車與自行車發生碰撞，機車駕駛肇事逃離現場。警方調閱監視器鎖定嫌犯逃逸路線，於半小時內在巷弄內發現可疑男子，展開緊急追捕。
警方隨身秘錄器鏡頭顯示，員警在狹窄巷弄穿梭，兩側停滿機車及雜物，空間狹促。員警快步緊追前方逃逸的外籍移工，並高聲喝令「停車！先下車！」。嫌犯見警逼近，試圖鑽入騎樓逃脫，員警果斷撲上前擒抱，將嫌犯壓制在地。
雙方隨即爆發激烈肉搏，嫌犯體格壯碩，不斷掙扎反抗。秘錄器因劇烈晃動掉落，畫面一度僅剩天空與嘈雜聲響，場面緊張刺激。此時，附近店家及路過民眾聞聲趕來，數人迅速上前協助壓制嫌犯，形成警民合力的溫馨畫面。
支援警力隨後抵達，合力成功為嫌犯戴上手銬腳鐐，結束這場街頭追捕。員警才有空扶正因搏鬥而歪斜的眼鏡，臉上盡是疲憊。
警方指出，嫌犯在圍捕過程中咬傷兩名員警手部，導致一名員警眼鏡破裂。嫌犯已依公共危險罪及妨害公務罪嫌移送南投地檢署偵辦，並交由移民署南投專勤隊處理。
竹山警分局呼籲，肇事逃逸不僅違法，更危害公共安全，民眾遇交通事故應依法留置現場並通知救護。警方將持續嚴查違法外籍移工，強化交通違規執法，保障用路人及行人安全。
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