影／北車大廳驚見「2翁互毆」 鐵警：問路發生口角...依社維法裁罰

有民眾昨天目擊台北車站發生鬥毆事件，拍攝後Po上社群網路，畫面可見2名男子在車站大廳大打出手，其中一名男子手持雨傘攻擊，鐵路警方表示，雙方因問路發生口角，進而衍生肢體衝突，儘管2人互不提告，警詢後依社維法互相鬥毆者裁罰，最高處1萬8000元罰鍰。

鐵警表示，16日下午1點55分獲報，有兩名男子在台北車站大廳西北側互毆，趕抵時已無打架情事，詢問了解，年約75歲的張姓男子因誤認年約73歲的陳姓男子為站務人員，詢問站長室怎麼走，見對方不理會因此碎唸，雙方爆發口角，張男拿出雨傘攻擊對方。