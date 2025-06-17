聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄鐵皮廠房越籍男女開毒趴 警方攻堅逮54人
高雄市警方執行安居緝毒專案，查獲吳姓男子與越南妻子租用鐵皮廠房經營KTV，涉嫌提供毒品，供越南籍男女開毒趴，共逮捕54人涉吸食毒品，其中包括7名逃逸移工。全案移送法辦後，吳姓夫妻經檢察官聲押獲准。
高雄市刑警大隊偵二隊去年6月曾在高雄市大寮區大寮二路，查獲謝姓男子（68歲）租廠房設舞廳供越南男女開毒趴，謝男經羈押後，今年2月獲交保，警方又接獲密報，指大寮二路又有另處鐵皮廠房，每周末又出現越南男女聚集開毒趴，查出吳姓男子（46歲）和謝姓男子是股東，5月24日動員大批警力圍攻廠房，果然發現廠房內設6個大包廂，供越南男女開毒趴。
警方衝入廠房，不少男女鳥獸竄，有人已從後門逃竄。員警控制廠房內的男女共54人，除了吳男和范姓妻子（38歲）及廚師以外，大多是越南籍男女，其中6男1女是逃逸移工，查扣300多包毒品咖啡包和K他命，並在櫃台後方搜出開山刀及球棒等刀械。
警方將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，吳姓夫婦經檢方聲押獲准，並繼續溯源追查毒品來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言