影／高雄鐵皮廠房越籍男女開毒趴 警方攻堅逮54人

高雄市警方執行安居緝毒專案，查獲吳姓男子與越南妻子租用鐵皮廠房經營KTV，涉嫌提供毒品，供越南籍男女開毒趴，共逮捕54人涉吸食毒品，其中包括7名逃逸移工。全案移送法辦後，吳姓夫妻經檢察官聲押獲准。

高雄市刑警大隊偵二隊去年6月曾在高雄市大寮區大寮二路，查獲謝姓男子（68歲）租廠房設舞廳供越南男女開毒趴，謝男經羈押後，今年2月獲交保，警方又接獲密報，指大寮二路又有另處鐵皮廠房，每周末又出現越南男女聚集開毒趴，查出吳姓男子（46歲）和謝姓男子是股東，5月24日動員大批警力圍攻廠房，果然發現廠房內設6個大包廂，供越南男女開毒趴。

警方衝入廠房，不少男女鳥獸竄，有人已從後門逃竄。員警控制廠房內的男女共54人，除了吳男和范姓妻子（38歲）及廚師以外，大多是越南籍男女，其中6男1女是逃逸移工，查扣300多包毒品咖啡包和K他命，並在櫃台後方搜出開山刀及球棒等刀械。

警方將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，吳姓夫婦經檢方聲押獲准，並繼續溯源追查毒品來源。