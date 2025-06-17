起訴書曝黃呂搶快 鍾小平：後悔當初沒送件
北檢昨偵結罷免民進黨立委吳沛憶的幽靈連署案，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，根據起訴書內容指，黃呂怕被同黨北市議員鍾小平搶先，因此搶快提出罷免申請案才要求抄連署書。鍾小平今早受訪批檢察官的起訴內容挑撥，他也說，若當初執意送件連署，「說不定變31比1，黃呂沒有牢獄之災。」
鍾小平表示，起訴書的內容、口吻都是挾帶他和黃呂的恩怨，「關你檢察官什麼事？朱姓跟許姓檢察官，兩位根本不是檢察官，在這個案子上根本就是民進黨的發言人，我覺得過分。」他曾說，當初連署是C隊，最後跟國民黨主席辦公室溝通後就沒有送了，「就跟我沒有關係。」
他說，兩位檢察官不必張冠李戴，為了討好主子的歡心來挑撥離間，割裂國民黨內同志的感情。
他也說，和黃呂在七年前選市黨部主位當然有些恩怨，最後黃呂選贏了，他認為大家就該放下，「你想想看我這一系列的，如果我還有放在心上的話，我就連署到底嘛，當然就是打擊到黃呂，但我沒有嘛，我們都對黃呂聲援。」
鍾小平也批，他盡量完成黨員的責任，做為國民黨員非常忠貞，但是還有些人，尤其是黨內特別是偏紅的側翼，在胡說八道說稱他拿了李孝亮1萬份空白連署書，這是自己去印的花了5000元去印，這種莫須有挑撥他和黃呂，抹黑人格的全部都來。
他說，黨內側翼這種精神要去對付民進黨，「我們是打仗的人、我們是戰士是勇者；為什麼要被批評，結果檢察官也來插一腳。」
另外，媒體詢問若當初有送連署書，是否態勢會不同？鍾小平說，「對，我後悔這一點啊。」這陰錯陽差沒有救到黃呂，如果他送到底的話，說不定就沒有官司的問題，那個時候他是黨主席辦公室叫他不要送件。
鍾小平說，「如果那時候我們抗命受到底說不定是好的結果，說不定藍綠立委罷免會是31比1，是不是黃呂沒有牢獄之災？小朋友也不會受傷害？」但歷史不能倒帶。
同時，媒體問及今天黃呂的羈押庭，是否會去聲援？鍾小平說，那時候有去聲援黃呂，他認為如果再開羈押就沒意思了。「你起訴的交給法院就好了，為什麼還要開羈押禁把她弄死為止嗎？」和黃呂沒有私交，但是主委，也是國民黨的黨員，同志愛要關懷黃呂一下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言