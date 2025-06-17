「我是無給職」 黃呂錦茹「罷吳」假連署案辯不知情忘記了

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶幽靈連署案，依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴，涉案國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹偵查中對檢方出證均辯稱不知情，今日羈押庭是否維持同樣訴訟策略？值得觀察。

檢方昨天下午偵結全案，起訴黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、罷免吳思瑤的召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳共5人；黃呂錦茹、初文卿、姚富文偵查中羈押禁見近2個月。

黃呂錦茹偵查中的辯法並不多，她稱，自己雖擔任國民黨台北市黨部的主委，但她是「無給職」身份，對於連署「罷雙吳」的細節全部推稱「不知情」、「忘記了」等，另對於檢察官提示共犯認罪的供述證據，黃呂辯稱不清楚黨工們如何運作連署。

此外，黃呂錦茹認為，初文卿、姚富文才有支領黨部的薪資，至於初、姚2人如何處理連署罷免案事宜，不是她所能了解的，因此，檢方於掌握認罪共犯的相關證述，認定黃呂錦如的供證對於案情釐情無「貢獻度」，依偵查心證起訴黃呂。

至於也羈押禁見中的初文卿、姚富文，2人偵查之初因證述與「罷吳四騎士」不一致，遭檢察官以有勾串之虞聲押獲准。