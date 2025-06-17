政界關注罷「雙吳」黃呂錦茹今早押解台北地院 連署案攤牌後還羈押？

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶幽靈連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今早由看守所押解移審到台北地院，等待法官閱卷開庭。

檢方依刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用個人資料等罪論罪，2罪屬5年以下有期徒刑之罪，於法律上並非「重罪」，偵查中，檢方為防免被告勾串共犯祭出聲押處分，案子攤牌後，黃呂錦茹、初文卿、姚富文是否獲交保？引起政界關注。

連署案檢方起訴5人是黃呂錦茹、初文卿、姚富文，以及罷免吳思瑤的召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳；黃呂今年4月25日羈押迄今近2個月，檢方今提解黃呂錦茹、初文卿、姚富文「連人帶卷」移送台北地院。

依法，台北地院收案後，會進行分案程序，因有人犯在押，法官會立即召開羈庭審理在押人犯是否仍有繼續羈押的原因與必要，後作成裁定。

同案，檢察官認定台北市議員張斯綱、「罷吳四騎士」成員陳冠安、國民黨北市第一區黨部執行長曾繁川、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉及3名志工犯罪嫌疑不足，予不起訴處分。

此外，「罷吳四騎士」滿志剛、劉思吟及其丈夫林叡、國民黨婦工會中山區主委葉麗琴等15名黨工認罪獲緩起訴，計全案5人起訴、18人緩起訴、8人不起訴處分。