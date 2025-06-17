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王文洋包養不只一人？另女不滿同樣產子「只拿200萬」 還爆被試車

聯合新聞網／ 綜合報導

宏仁集團總裁王文洋桃色風波，一波未平一波又起。圖／聯合報系資料照片
宏仁集團總裁王文洋桃色風波，一波未平一波又起。圖／聯合報系資料照片

身價千億的宏仁集團總裁王文洋包養年輕女生產子風波，竟然爆出番外篇！根據鏡週刊最新報導，除了日前鬧上法院的宋姓女大生之外，還有另名劉姓人妻自稱與王文洋發稱關係後產下一子，但她只拿到200萬元，和宋女的4千萬天差地遠。

週刊更爆料，介紹兩女給王文洋認識的總裁友人，正是前番薯台總經理許耀仁，雖是媒體人卻擔任拉皮條角色，知情人士指稱，「宋女與劉女能結識王文洋，並進展成為包養關係，都是同一個王文洋的友人牽的線。」更說許男不只仲介還「試車」，曾與兩女發生性關係。

宏仁集團總裁王文洋的桃色風暴延燒，6月4日開庭審理，宋女日前為親子關係確認案件出庭作證，並索討10億元和解金，王文洋人沒到委由律師出庭，強調至今付出4千萬元，未來不願意再付錢給宋女。

就在宋女出庭不久，一位30多歲的人妻劉女向週刊爆料，自稱透過友人牽線認識王文洋，2人發生多次關係，她也產下兒子，生父是王文洋。劉女稱有保留2人交往時的對話音檔，但王文洋只給她200萬元，讓她埋怨，「同樣是包養生兒子，待遇卻天差地遠」。

週刊更爆料，宋、劉二女與王文洋發展包養關係時，也都曾和許耀仁上床。知情人士指出，這就是性產業俗稱的「試車」，通常是雞頭(仲介色情的人)最常對小姐幹出的事，沒想到，大老闆王文洋找小姐也被友人「中途試車」，非常離譜。

至於74歲的總裁王文洋近況如何？週刊轉述知情人士說法，王文洋近來出席友人餐會，身邊仍不乏年輕正妹，可見不受桃色風暴影響。但如今又有劉女參戰，恐不免再掀波瀾。

王文洋 包養

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