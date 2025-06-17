閃兵案檢討 醫界：就診過程未確實比對身分

多名藝人涉嫌透過不實高血壓診斷逃避兵役遭起訴，檢警調查發現，會以憋氣影響血壓、找槍手代替量測自費附掛的24小時血壓機等方式騙得診斷證明。圖／新北市兵役徵集科提供 閃兵集團涉嫌透過不實高血壓診斷助藝人王大陸等人逃避兵役，鑽漏洞手法昨天曝光，醫師指出，憋氣僅能短暫影響血壓，不足以構成免役依據，問題關鍵應在於就診過程未確實比對身分，且廿四小時血壓儀器帶回家後，極容易被他人代為佩戴。

嘉義基督教醫院骨科小兒骨科主任陳俊和說，憋氣會引起腹腔壓力、心臟回血減少，但只會短暫影響血壓數值，無法造成大幅變化至免役程度。他強調，醫療端問題在於身分確認機制鬆散，不是單靠數據能判斷。

他指出，一開始就可能找本身血壓高或有病的人代為就診，部分醫護人員不一定會比對健保卡相片與本人，加上健保卡照片可能是多年前拍攝，極容易混淆。

他也提到，廿四小時血壓儀器是讓病患帶回家自行測量，若交由他人佩戴，醫院無從得知。他呼籲應檢討國家在核實就診者身分上的制度漏洞。

新北市政府兵役徵集科長吳麗玉表示，依現行流程會查驗雙證件，公所與醫院各核對一次，若皆落實ＳＯＰ，應不易出錯，但若有槍手冒名冒測，「不知道他們是怎麼矇騙核對人員的？」

王大陸目前正在台北市社會局服替代役，也協助公文遞送及行政庶務工作，據了解，他昨天休假並未到市府。社會局表示，王表現正常，與同事相處情形和諧。