因高血壓免役 閃兵集團主嫌想出違法生意

新北檢警偵辦陳志明「閃兵集團」案，查出都是偽裝高血壓騙取醫院不實診斷證明逃避兵役，而陳男的「江湖一點訣」，竟是來自當年他自身就是因高血壓而免役，對於役男體檢、複驗等體位變更流程知之甚詳，最後動歪腦筋，開發出這門逃避兵役的違法生意。

據了解，陳男具有「裝病閃兵」的訣竅，因在藝人間口耳相傳而吸引王大陸等九人，部分非藝人役男則是自行上網搜尋而與陳男搭上線。二○二四年五月下旬，陳男因他案遭通緝，不便繼續在外拋頭露面，改吸收自己司機張忠負責帶上門的役男看診。

後來陳、張二人因故反目，陳男又招攬李名宸接替張男工作，另找來白牌車司機林逸楷專門載李男和役男跑醫院。

陳男安排役男前往醫院門診前，會告知就診程序，同時親自指導役男以熬夜、丹田發力加憋氣的呼吸方式，提升血壓機量測數值，藉此取得醫院開立的中度或重度高血壓診斷證明，再向役男戶籍地區公所，辦理變更體位申請複驗。

縣市政府不知情的兵役局或民政局承辦人進行形式審查後，核發變更體位複驗通知書，將兵籍資料中的體位從「常備役」改為「複驗過程中」或「體位未定」。

當役男前往醫院複檢時，再視情況由陳男或李男作為槍手，代替役男量測自費附掛的廿四小時血壓機，取得重度高血壓的複檢結果，再由醫院發函通知縣市政府徵兵檢查會，將涉案役男的兵籍資料體位自「常備役」變更為「免役」，並取得內政部役政司役男體位審查會核發的免役證明書。