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母屋內吸毒 新生嬰慘遭「毒害」

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

葉姓女子二○二二年九月生下羅姓女嬰，遲未幫女兒報戶口被社工通報，警方在女嬰滿月前夕找到母女，發現女嬰處在「毒煙」密布的環境中，體內驗出多種毒品反應；高雄地方法院依妨害幼童發育罪判葉女八月徒刑。可上訴。

葉姓女子有多項毒品前科，曾因施用毒品被送勒戒，結束後仍依賴毒品，且毒癮愈用愈大，從Ｋ他命到甲基安非他命、嗎啡甚至海洛因都有施用。

二○二二年九月八日，當時廿七歲的葉女產下羅姓女嬰，但生產完未幫女嬰報戶口就失聯，母女輾轉在高雄苓雅區、新興區等地租屋；女嬰即將滿月仍未報戶口，社會局接獲通報，也找不到母女兩人，擔心女嬰發生意外，同年十月六日通報高雄市警局婦幼隊協尋。

警方獲報尋人，隔天就在鳳山區中利街找到葉女，時間就在女嬰滿月前夕，警方依規定通報社工緊急安置。

由於葉女長期吸毒，社工安置好女嬰後採集毛髮送驗，在女嬰體內驗出嗎啡、安非他命、Ｋ他命等毒品反應；檢警進行調查，發現葉女生下女嬰帶著孩子四處租屋，不顧女嬰在旁仍持續施用毒品，女嬰不僅未受到良好照顧，還因吸入「毒煙」影響發育。

高雄地院審理時，法官痛斥葉女明知自己有長期施用毒品習慣，卻在女兒出生後，不顧女兒與她共處一室，在身旁直接燃燒毒品施用，讓親生女兒暴露在毒品煙霧環境下，影響身心及發育健康。

法官認為，葉女雖無意直接提供毒品給女嬰施用，但她不顧女嬰在旁施用毒品，容任毒品對女嬰產生危害，已構成妨害幼童發育等罪，有不確定故意，考量她坦承犯行，犯罪時間短暫，判刑八月。

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