快訊

巴基斯坦擊落印度戰機一戰成名 「擊殺鏈」怎麼鍛造？

MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

搭公車已讓座…仍被婦人當眾碎念「書念到那裡去了」 國中男學生委屈落淚

毒蟲媽剛生完小孩就吸毒 未滿月女嬰狂吸毒煙被救出

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄葉姓女子前年9月生下羅姓女嬰後失聯，帶著女兒租屋在新興區某套房，警方獲報後，循線尋獲羅姓女嬰，卻發現女嬰處在「毒煙」密布的環境中，體內驗出嗎啡、安非他命、K他命等毒品反應，緊急將女嬰安置，高雄地院依妨害幼童發育罪判葉女8月徒刑。

判決指出，葉女原先帶著女嬰住在高雄苓雅區租屋處，女嬰滿月後，葉女搬家至新興區，因葉女有毒品前科，生下女嬰後卻失聯，高雄市警局婦幼隊獲報後展開協尋，同年10月7日，成功在新興區某套房找到葉女跟女嬰。

警方調查發現，葉女長期在屋內吸毒，屋內充滿毒品燃燒產生的異味，剛滿月的女嬰就置身於毒煙環境中，緊急將女醫救出後安置，採集毛髮後送驗，驗出嗎啡、甲基安非他命與K他命等毒品反應。

高雄地院審理時，法官痛斥葉女明知自己有長期施用毒品習慣，卻在羅姓女嬰出生後，在苓雅區、新興區租屋處施用毒品，讓女嬰暴露在毒品煙霧環境下，影響他身心及發育健康。

法官認為，葉女雖無意直接提供毒品給女嬰施用，但她不顧女嬰在旁施用毒品，容任毒品對女嬰產生危害，已構成妨害幼童發育等罪，考量她坦承犯行，犯罪時間短暫，依法判刑8月，葉女得入監服刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄地院外觀。記者張議晨／翻攝
高雄地院外觀。記者張議晨／翻攝

毒品 套房

延伸閱讀

高雄男雨天開車不穩 警靠近驚見數百包毒品

影／台中甜點店老闆夫婦製毒糖果 公園「埋包」交易毒品

美女網紅被爆吸毒！豪氣包總統套房群聚嗑藥：人設崩塌

疑趴睡噎奶窒息...2月大女嬰急救不治 父母列過失致死罪被告

相關新聞

毒蟲媽剛生完小孩就吸毒 未滿月女嬰狂吸毒煙被救出

高雄葉姓女子前年9月生下羅姓女嬰後失聯，帶著女兒租屋在新興區某套房，警方獲報後，循線尋獲羅姓女嬰，卻發現女嬰處在「毒煙」...

影／台中警巡邏直擊車手犯行 被害阿嬤痛罵：真夭壽

台中市第二警分局巡佐林宗仁近日巡邏時，在轄內發現七旬婦人正要與歹徒面交贓款，林趕緊聯絡同事支援後，當場逮捕涉案馬來西亞籍...

樹倒壓死男碩生／校樹藏危 專家疾籲常態健檢

台中逢甲大學發生老榕樹壓死碩士生不幸事件，學界與樹藝界均高呼全面體檢校園樹木，尤其應利用寒暑假的空檔，建立健檢校樹的常態...

樹倒壓死男碩生／檢明與樹木專家現勘 追查人為疏失

逢甲大學校內樹木前天倒塌，壓死廿三歲吳姓研究生，家屬昨穿黑衣在斷枝殘幹中招魂，場面哀戚。檢方昨相驗，死者頭、手、腳部鈍挫...

軍車屏東車城執行任務碰撞機車 女騎士重傷送醫不治

今日上午6時許，一輛軍車與一台機車在屏東縣車城鄉山腳路發生交通事故，機車32歲的陳姓女騎士受傷嚴重，送恆春旅遊醫院後再轉...

彰化小年夜情殺案兇嫌思念媽媽、孩子聲請交保 法院回應了

彰化縣賴姓男子今年2月持刀殺害李姓情敵，夥同朱姓女子棉被裹屍後，載往排水溝棄屍，被依殺人、遺棄屍體罪起訴，目前收押禁見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。