毒蟲媽剛生完小孩就吸毒 未滿月女嬰狂吸毒煙被救出

高雄葉姓女子前年9月生下羅姓女嬰後失聯，帶著女兒租屋在新興區某套房，警方獲報後，循線尋獲羅姓女嬰，卻發現女嬰處在「毒煙」密布的環境中，體內驗出嗎啡、安非他命、K他命等毒品反應，緊急將女嬰安置，高雄地院依妨害幼童發育罪判葉女8月徒刑。

判決指出，葉女原先帶著女嬰住在高雄苓雅區租屋處，女嬰滿月後，葉女搬家至新興區，因葉女有毒品前科，生下女嬰後卻失聯，高雄市警局婦幼隊獲報後展開協尋，同年10月7日，成功在新興區某套房找到葉女跟女嬰。

警方調查發現，葉女長期在屋內吸毒，屋內充滿毒品燃燒產生的異味，剛滿月的女嬰就置身於毒煙環境中，緊急將女醫救出後安置，採集毛髮後送驗，驗出嗎啡、甲基安非他命與K他命等毒品反應。

高雄地院審理時，法官痛斥葉女明知自己有長期施用毒品習慣，卻在羅姓女嬰出生後，在苓雅區、新興區租屋處施用毒品，讓女嬰暴露在毒品煙霧環境下，影響他身心及發育健康。

法官認為，葉女雖無意直接提供毒品給女嬰施用，但她不顧女嬰在旁施用毒品，容任毒品對女嬰產生危害，已構成妨害幼童發育等罪，考量她坦承犯行，犯罪時間短暫，依法判刑8月，葉女得入監服刑。