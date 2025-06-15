影／台中警巡邏直擊車手犯行 被害阿嬤痛罵：真夭壽

台中市第二警分局巡佐林宗仁近日巡邏時，在轄內發現七旬婦人正要與歹徒面交贓款，林趕緊聯絡同事支援後，當場逮捕涉案馬來西亞籍車手，婦人也以台語直罵車手「真夭壽（缺德）」，全案警詢後依詐欺等罪送辦，車手遭檢方聲押獲准。

第二警分局立人所巡佐林宗仁於11日巡邏時，在中清路、文心路，發現一名步行男子頭戴帽子、口罩遮面，四處張望，形跡可疑，林發揮敏感度，判斷該男子恐為領款車手。

林尾隨至北屯區瀋陽北路13巷口，目擊該男子人與簡姓婦人（79歲）正交換牛皮紙袋與紅包袋，林判斷是典型「假檢警」面交場景，呼叫同事支援。

經查，簡婦因接獲自稱「地檢署檢察官」電話詐騙，指稱涉及洗錢案件，對方佯稱需繳交現金做為「保證金」，也需交出金融卡「監控帳戶」，對方還恐嚇，若不照辦，恐遭法院羈押，簡婦心生畏懼，當時配合歹徒欲交付現金3900元、兩張金融卡，帳戶內還有72萬元存款，幸好警方即時破獲。

警方調查，涉案李姓男子（44歲）是馬來西亞籍，另外查扣2支工作用手機、金融卡、偽造的台北地方法院公證本票1張、假公文封裝牛皮紙袋1個等贓證物，依詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准。