樹倒壓死男碩生／檢明與樹木專家現勘 追查人為疏失

逢甲大學吳姓碩一男學生昨被校內榕樹壓死，暴露校園樹木棲地（樹穴）太小易傾倒的潛在危機。記者趙容萱／攝影 趙容萱

逢甲大學校內樹木前天倒塌，壓死廿三歲吳姓研究生，家屬昨穿黑衣在斷枝殘幹中招魂，場面哀戚。檢方昨相驗，死者頭、手、腳部鈍挫傷，死因為顱腦損傷。檢方明天將與樹木專家重回現場勘驗，追查有無人為疏失，釐清校方等相關人士有無過失致死罪嫌。

樹木倒塌處離逢甲校門口不遠，屬於榕榕健康大道，平時學生穿梭，昨已拉起封鎖線，倒塌的枝幹仍在原處，有人在樹幹上獻花哀悼，不少學生刻意讓路，閃避該處。

逢甲副校長唐國豪說，吳姓研究生大學原就讀纖維與複合材料系，對半導體有興趣，大二時轉讀材料系，並續留逢甲攻讀材料所碩士，課業表現優秀；事發前與同系女友、好友在實驗室工作，傍晚離開時經過該處，一棵榕樹突然倒塌，砸在吳身上，魂斷校園。

吳的父母昨到現場，女友撐傘，家人捧著靈位現場招魂，校內師生也到場，親友在倒塌的斷枝殘幹前哭泣不止，連路過學生也停下腳步，忍不住拭淚。家屬擲筊一次就獲得應允，招魂結束，家屬相擁而泣，場面令人鼻酸。

台中地檢署昨赴澄清醫院中港分院相驗，認為無解剖必要，因樹倒釀死傷，檢方同步調查人為疏失，確認校樹是否定期維護、修剪，追查有無應注意而未注意之處，以及與吳姓研究生遭壓死亡的因果關係等。

檢方明將會同樹木專家、工程單位、轄區警方等，重回現場勘驗，先確認樹木倒塌原因、校內樹木維護項目，釐清相關人員是否涉及過失致死罪嫌。

唐國豪說，校內有一三一棵大喬木，約五○棵榕樹，平均樹齡約六○年，靠近校門口的榕榕大道上共有十一棵樹，校方會每季施藥、每年修剪，校方二○一九年檢測時，倒塌的榕樹未檢測出褐根病。

唐說，今年從外觀檢視中發現，包含倒塌榕樹在內的五棵樹已被列管，校方也緊急註記其他四棵樹並提醒勿靠近，後續將加強管理；事故發生後，學校將對全校喬木總體檢。