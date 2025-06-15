樹倒壓死男碩生／校樹藏危 專家疾籲常態健檢

逢甲大學一棵樹齡逾六十年的榕樹十三日倒塌，吳姓碩士生遭壓傷重不治，家屬昨天到場招魂。記者黃仲裕／攝影

台中逢甲大學發生老榕樹壓死碩士生不幸事件，學界與樹藝界均高呼全面體檢校園樹木，尤其應利用寒暑假的空檔，建立健檢校樹的常態機制，在開學前找出問題樹木加以診斷、處置，才能避免憾事重演。

倒塌的老榕樹上次健檢是在二○一九年，檢測褐根病是陰性，但都市林學會理事長黃裕星直指，老樹根部只有中央處有一小區活根，周邊幾無支持根，顯然老樹除了受有害菌攻擊外，也可能受周邊水泥化工程侵擾，以致根系毀壞嚴重。

中興大學森林學系終身特聘教授王升陽說，樹冠有多大，根系就有多長，也就是說，樹的棲地應與樹冠一樣大，才適合樹木生長，但依新聞圖片顯示，倒樹的棲地很小，周圍有水泥花圃，樹根無法延展，一旦下雨，雨水全集中在樹穴，根幾乎都泡爛，加上樹冠重，支撐點的樹穴小，容易傾倒。王升陽認為，很多老校的樹木都潛藏類似危機，建議逢甲大學應求助專業單位。

樹藝師陳鴻楷也認為，校園太不重視樹木健檢與診斷，建議藉這次不幸的經驗建立制度，利用寒暑假校園沒學生時，進行例行樹木健檢。

「很多樹會倒下是必然，只是時間早晚。」陳鴻楷感慨當前校園缺乏對樹木的風險評估意識，教育部只鼓勵校園種樹，卻未建立健檢制度，連校長、總務單位等負責找包商修剪樹木的專業認知都沒有，以致有校樹遭「理光頭」等過度修剪現象屢見不鮮。

他呼籲教育部要讓校長等主管接受至少六小時的「樹木專業」的培訓課程，並在專業者的協助下，訂出樹木修剪的合約供各縣市教育局參考，一起守護校園安全。

「這也是行政怠惰惹的禍。」黃裕星說，中央的樹木保護主管機關是農業部林保署，森林法樹木保護專章通過十年了，其子法像樹木專業人員培訓考選辦法，至今沒下文，以致校樹有問題，學校難找對的專業人才協助，農業部難辭其咎。