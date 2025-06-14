軍車屏東車城執行任務碰撞機車 女騎士重傷送醫不治
今日上午6時許，一輛軍車與一台機車在屏東縣車城鄉山腳路發生交通事故，機車32歲的陳姓女騎士受傷嚴重，送恆春旅遊醫院後再轉送枋寮醫院，仍宣告不治；軍車鄭姓駕駛酒測值為0，詳細的事故原因仍待警方釐清。
今日上午6時許，一輛花防部台東地區指揮部的輕型戰術輪車在執行任務期間，行經車城鄉山腳路段時，與一台機車相撞，機車32歲的陳姓女騎士倒地不起，緊急送往恆春旅遊醫院，後又轉送枋寮醫院，經四度搶救後，仍於下午6時宣告不治。
當時軍車由下士鄭姓駕駛，載中士車長，警方酒測駕駛酒測值為0。軍方表示，將全力配合警方調查釐清，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜；另持續強化官兵行車安全教育及防衛駕駛觀念，確保部隊行動安全。
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