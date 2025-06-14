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彰化小年夜情殺案兇嫌思念媽媽、孩子聲請交保 法院回應了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣賴姓男子今年2月持刀殺害李姓情敵，夥同朱姓女子棉被裹屍後，載往排水溝棄屍，被依殺人、遺棄屍體罪起訴，目前收押禁見，他以需要照顧母親、思念孩子為由聲請撤銷禁見或交保，彰化地院認為有事實及相當理由足認賴男有逃亡之虞，駁回聲請。

原籍越南的朱女來台結婚，與前夫育有3名子女，離婚與賴男育有1個孩子，兩人分手後一年多前與李姓男子同居但未生孩子。賴男今年2月（小年夜）找朱女說要帶孩子相聚過年遭拒，當場與朱女、李男發生口角，賴男持刀殺害李男，朱女協助棉被裹屍後上樓照顧孩子，賴男騎機車載屍體到排水溝丟棄。

彰化地院刑事裁定書指出，賴男稱已就案情說明清楚，朱女也說明清楚，她不承認也沒辦法，他很想念小孩和母親、朱女，因他家水電費都要靠剛滿18的兒子支撐，兒子也有機車貸款要清償，其他家人各有家庭和工作，他有責任照顧71歲罹患失智症跟三高的母親，請求准以具保或至少停止禁見。

彰化地院認為，賴男涉犯殺人罪犯罪嫌疑重大，案發後，與朱女一同有遺棄屍體及滅證的舉止，要求朱女跟他離開，並向他的兒子、母親索討費用以便逃亡，並又審酌賴男所述與朱女所述仍有出入，朱女稱曾遭賴男恐嚇或要脅，是實有相當理由足認賴男恐有勾串共犯或證人之虞，而無從以具保、限制住居、出境、出海等手段代替。

另趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，賴男所犯殺人罪是最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，重罪常伴有逃亡的高度可能，且賴男確實在案發後有逃亡行為，自有事實及相當理由足認他有逃亡之虞，因而有繼續羈押並禁止接見通信的必要。從而原處分命賴田自今年6月3日起執行羈押，並禁止接見通信，即無違法或不當之處。

彰化縣大村鄉情殺案，凶嫌賴姓男子及朱女二人均被彰化地方法院准押禁見。圖／民眾提供
彰化縣大村鄉情殺案，凶嫌賴姓男子及朱女二人均被彰化地方法院准押禁見。圖／民眾提供

母親 殺人

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