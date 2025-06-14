逢甲大學榕樹壓死碩士生 學者曝：國內老校暗藏致命危機
台中市逢甲大學昨傍晚5時許，驚傳樹超過60年的榕樹倒塌，23歲吳姓碩士生遭壓死。榕樹為何突然倒塌？學者王升陽直言，該事件暴露國內老學校都潛藏樹木棲地太小、易傾倒的校園危機，建議校方助專業單位，加強校園樹木健檢預防。
逢甲大學副校長唐國豪說明，校內共有131棵大喬木，其中約50棵為榕樹，平均樹齡約60年，其中校門口一進來的「榕榕大道」上，共有11棵榕樹。
唐國豪指出，昨天倒塌的榕樹位於「榕榕大道」上，在2019年檢測褐根病時，這棵老榕樹檢測結果為陰性，也就是沒有檢測出褐根病；今年因從外觀，發現這棵榕樹在內的5棵樹有問題列管，密切關注，校方在事故發生後，將全面為校內喬木總體檢。
國立中興大學森林學系終身特聘教授兼循環經濟學院院長王升陽說，「樹木的樹冠有多大，就該有同等長度的根」，也就是說它的棲地應與樹冠一樣大，才適合樹木生長，但根據新聞圖片顯示，倒塌樹木的生長環境，棲地很小，且周圍有水泥花圃，棲地環境不良，樹根無法延展開來，一旦下雨，雨水全集中在樹穴中，「根幾乎都泡爛」，易生病蟲害，加上樹冠重，支撐點的樹穴又小，易傾倒。
王升陽認為，國內很多老學校都潛藏樹木棲地太小、易傾倒的校園危機，他建議，校方應求助專業單位，透過超音波等技術加強校園樹木健檢，發現有問題的樹木不建議移除，而是應「對症下藥」，透過改善棲地或增加樹木支撐等方式處理。
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