逢甲大學樹倒壓死男碩一生 家屬含淚招魂：擲筊一次過

逢甲大學吳姓碩一男學生昨被校內榕樹壓死，家屬今到現場招魂，場面哀淒。記者趙容萱／攝影

台中市逢甲大學昨天傍晚發生校園中大榕樹倒塌，造成1死3傷慘劇，死者為就讀材料系碩士一年級的23歲吳姓男學生。吳男的家屬今天下午3時30分到現場招魂，吳男女友、學校師生也到場，家屬擲筊，一次就允筊，親友相擁而泣，場面哀淒。

逢甲大學副校長唐國豪表示，昨天吳姓男學生，和同系女友及好友一起在實驗室工作，傍晚5時許，3人準備離開學校，行經校門前的「榕榕健康步道」時，其中一棵榕樹突然傾倒，不偏不倚砸在吳男身上，導致吳男傷重送醫不治。

據了解，吳生和女友及好友都就讀材料系，找了同一個指導教授，也在同一個研究室工作，3人是認識很久的同學，感情非常要好。而在意外發生當下，吳生的女友就站在他身邊，也被波及倒地，一起身發現男友失去生命跡象，當場崩潰，大哭求救，仍無法挽回憾事。