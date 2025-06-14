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「狀況糟糕」林明佐高燒急送醫 家屬：若再進看守所恐死在裡面

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團案，前刑事局警政監林明佐聲請具保停止羈押，11日提出1500萬元保證金，並於昨天完成交保後回到屏東住所，今早傳出因高燒緊急送往高雄義大醫院救治。林的妹妹表示，哥哥狀況很糟糕，若再進看守所恐死在裡面。

林明佐的妹妹林艾樺目前正在醫院照顧哥哥，她說哥哥的狀況非常糟糕，從昨天開始就一直畏寒、發高燒，送回家時原本想直接把他送到醫院，但哥哥說他很累想休息，家人只好花一個小時把他從一樓搬到二樓，直到今天早上發現狀況更糟了，才趕緊送醫。

她說，哥哥送院後，醫生發現他臀部有個手掌大的傷口，已經褥瘡第四期，嚴重到直腸都外露。經檢驗後血色素只剩5，正常男性是12到18；白血球數2萬，正常成人是4000到1萬，且經檢查尿液已長菌，還有敗血症

她說，哥哥現在正在急診室等候手術，將進行臀部清瘡手術，之後便住進加護病房。她說，原本17日已約好台北榮總醫生要做癌症的BNCT治療，不過現在哥哥褥瘡這麼嚴重，一定要先動手術清除，等康復起碼也要2個月，因此癌症治療只能先暫停。

林艾樺說，上次哥哥回來時，體重還超過60公斤，還能用助行器走路，這次回來只剩下55公斤，也完全不能下床，移動都只能靠家人幫助搬動，她一個女生也能把哥哥抱起來，真的很讓人難過。

她說，家人看到哥哥這樣都很憤怒，他的身體狀況已經這麼糟了，檢察官沒有證據就一直押人，等於未審先判。且不說他有沒有罪，讓人活下去是最基本的，人要有就醫權，難道只要覺得他有罪就能剝奪他的生存權？讓他死在看守所裡就死無對證？如果哥哥再進看守所，再這樣拖下去一定會死掉。

九州博弈集團案，前刑事局警政監林明佐今早傳出因高燒緊急送往高雄義大醫院救治。圖／家屬提供
九州博弈集團案，前刑事局警政監林明佐今早傳出因高燒緊急送往高雄義大醫院救治。圖／家屬提供
九州博弈集團案，前刑事局警政監林明佐今早傳出因高燒緊急送往高雄義大醫院救治。圖／家屬提供
九州博弈集團案，前刑事局警政監林明佐今早傳出因高燒緊急送往高雄義大醫院救治。圖／家屬提供

癌症治療 林明佐 敗血症 手術 家人

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