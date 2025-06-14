逢甲樹倒壓死男碩一生 網紅正義哥鮮花悼：一路好走

台中市逢甲大學昨傍驚傳23歲吳姓碩一男學生被樹齡超過60年的榕樹倒塌壓傷，送醫不治。今事故現場已有學生擺放花束、卡片、飲料等悼念，卡片上寫有「同學，願你一路好走」，網紅正義哥特地從屏東趕來，下午在現場擺放一束花束悼念吳生「一路好走」。

逢甲大學表示，深切表達哀悼，目前尚無法確定倒塌原因，將全面清查校內喬木。樹木專家研判，現場樹穴過小，樹根腐爛、樹葉變黃，疑似已染病，加上樹冠修剪有問題，增加倒塌風險。

逢甲大學黃姓學生表示，今天校內有畢業典禮，很多學生、參與親友到校，也到場表達哀悼，也有的學生對走樹下「有心理陰影」，會避開大樹走。