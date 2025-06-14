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影／草屯驚見街頭鬥毆 黑衣男瓦斯桶火攻嚇壞目擊者

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣草屯鎮11日發生街頭鬥毆，十多名男子疑似KTV消費糾紛，雙方在虎山路尋仇，除了持棍棒、菜刀追砍，還有人拿出瓦斯桶朝對方點火噴射，嚇壞附近居民，警方已陸續逮捕多名嫌犯，並追查在逃共犯。

雙方鬥毆監視器畫面曝光，11日凌晨，一群男子持球棒、棍棒、甚至菜刀追逐另一群人，雙方在路中央扭打成一團。一名黑衣男更從車上搬出一桶瓦斯，點燃後朝對方猛力噴火，場面危險駭人。火光瞬間照亮整條街道，驚動多戶住家。附近居民表示，當時「聽到尖叫聲、玻璃破碎聲不斷」，嚇得趕緊報警。

警方調查指出，衝突起因為雙方日前在KTV因消費問題發生爭執，其中一方懷恨在心，事後召集人馬尋仇，才釀成街頭械鬥與縱火危機，有多人受傷送醫，雖然無生命危險，但車輛與住戶財產多有損失。

草屯警分局表示，案件性質嚴重，涉及聚眾鬥毆與公共危險罪嫌，且有使用危險物品攻擊的情節，已報請南投地檢署指揮偵辦。目前已掌握主要涉案人身分，查緝到案數人，不排除有組織性報復，全案依刑法聚眾鬥毆罪及違反組織犯罪防制條例，移送南投地檢署偵辦。

警方強調，對於暴力犯罪及危害公共安全的行為絕不寬貸，將加強夜間巡邏與KTV場所周邊治安維護，防範報復衝突再發生，並呼籲民眾理性處理糾紛，切勿訴諸私刑暴力，以免觸法自誤。

草屯鎮11日凌晨兩派人馬在街頭鬥毆，黑衣男子還搬出瓦斯鋼瓶噴火攻擊，嚇壞居民。圖／民眾提供
草屯鎮11日凌晨兩派人馬在街頭鬥毆，黑衣男子還搬出瓦斯鋼瓶噴火攻擊，嚇壞居民。圖／民眾提供
草屯警分局陸續逮捕參與鬥毆分子，依組織犯罪條例移送法辦。圖／民眾提供
草屯警分局陸續逮捕參與鬥毆分子，依組織犯罪條例移送法辦。圖／民眾提供

鬥毆 南投縣 KTV

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