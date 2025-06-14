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逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢將會同樹木專家到校內勘驗
逢甲大學昨天發生校內樹木倒塌意外，23歲吳姓研究生當場遭壓傷失去呼吸心跳，送醫搶救仍身亡；台中地檢署今上午赴澄清醫院中港分院相驗完畢，但為了追查樹倒是否有人為因素，將擇期會同樹木專家、警方，重回現場勘驗，釐清有相關人員涉及無過失致死罪嫌。
台中地檢署外勤檢察官屠元駿今上午赴醫院相驗遺體，結束後認無解剖必要、發還家屬，由於樹倒釀死傷意外，檢方也將同步調查過程中有無人為疏失，例如卻發定期維護、剪修，是否有應注意而未注意事項，與碩士生遭壓死亡的結果間具因果關係等等。
檢方也預計，近期會找樹木專家、工程單位等，並與轄區第六警分局重回逢甲校園案發現場勘驗，先確認榕樹倒塌原因後，同步確認校內樹木維護項目，才能進一步確認權責。
樹專家曾檉銳指出，主要是樹木棲地太小，一次根腐爛，二次根氣根抓不住地面，加上樹木修剪出問題，以致樹木「頭重、又穿小鞋」何下，他呼籲，校方盡速針對大樹總體檢，避免悲劇再度發生。
台中市昨整天大雨，傍晚5點多逢甲校園內的榕榕健康步道1棵樓高4層樓老榕樹突然倒塌，材料所碩士班吳姓學生與女友正好經過，吳男卻遭樹木重壓失去意識，其女友在旁目睹，試圖喚醒男友但都沒反應。
台中市消防局趕赴後到場，使用電鋸等破壞器材切割樹幹，吳男被救出時已經失去呼吸心跳，緊急送中港澄清醫院搶救仍不治。
醫院指出，傷者到院時已無生命徵象，頭臉部、骨盆、大腿嚴重變形，胸腹部有大片瘀傷，疑似多處骨折、多重性外傷。
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