熱愛半導體！他大二轉系留逢甲讀碩士 遺憾魂斷校園

台中市逢甲大學昨天傍晚發生校園中大榕樹倒塌，造成1死3傷慘劇，死者是就讀材料系碩士一年級的23歲吳姓男學生。逢甲大學副校長唐國豪說，吳因對半導體產業有興趣，在大二時轉至材料系，畢業後留在逢甲大學繼續攻讀碩士，課業表現十分優秀，已準備升碩二，沒想到卻魂斷校園。

逢甲大學副校長唐國豪表示，昨天吳姓男學生，和同系女友及好友一起在實驗室工作，傍晚5時許，3人準備離開學校，行經校門前的「榕榕健康步道」時，其中一棵榕樹突然傾倒，不偏不倚砸在吳男身上，導致吳男傷重死亡。

校方表示，吳生其實是轉系學生，一開始考進逢甲大學就讀纖維與複合材料系，因為對半導體產業有興趣，在大二時決定轉讀材料系，課業表現優異，大學畢業後決定留在逢甲攻讀材料系碩士，目前準備升碩二。

據了解，吳生和女友及好友都就讀材料系，找了同一個指導教授，也在同一個研究室工作，3人是認識很久的同學，感情非常要好。而在意外發生當下，吳生的女友就站在他身邊，也被波及倒地，一起身發現男友失去生命跡象，當場崩潰，大哭求救，仍無法挽回憾事。