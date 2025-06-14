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逢甲大學榕樹壓死碩士生 樹專家曝奪命關鍵：快做這事
台中市逢甲大學昨傍晚5時許，驚傳樹超過60年的榕樹倒塌，23歲吳姓碩士生遭壓死。榕樹為何突然倒塌？樹專家曾檉銳說，主要是樹木棲地太小，一次根腐爛，二次根氣根抓不住地面，加上樹木修剪出問題，以致樹木「頭重、又穿小鞋」何下，他呼籲，校方盡速針對大樹總體檢，避免悲劇再度發生。
台灣愛樹保育協會會長曾檉銳建議，校方應立即進行樹木總體檢，包括檢測棲地的透水率、硬度，以及樹勢等，才能抓出樹的問題，對症下藥因應。
逢甲大學副校長唐國豪說明，校內共有131棵大喬木，約50棵為榕樹，平均樹齡約60年，其中校門口一進來的「榕榕大道」上，共有11棵榕樹。昨天倒塌的老榕樹位於「榕榕大道」上，在2019年檢測褐根病時，這棵老榕樹檢測結果為陰性，也就是沒有檢測出褐根病；今年因從外觀，發現這棵榕樹在內的5棵樹有問題列管，密切關注，校方在事故發生後，將全面為校內喬木總體檢。
曾檉銳說，根據新聞圖片顯示，倒塌樹木的樹穴過小，周圍有水泥花圃，且有覆土，棲地環境不良，且從樹葉變黃，懷疑已染上褐根病，增加傾倒風險。
曾檉銳說明，樹木的樹穴過小，棲地不良，以致主幹、一次根腐爛，生出的二次根、氣根細小，抓不住地面，加上樹木修剪出問題，目前國內修剪大樹，很少在深入樹的冠層內部疏刪修剪，因為需要人工攀樹修剪，成本高，一般只針對外部修剪，以致整個樹冠重，且枝條太密，易有病蟲害，所以大樹就像「穿小鞋」又抓不住地面，頭重腳輕，易傾倒。
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