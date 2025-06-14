中山警溯源逮喪屍煙彈藥頭 他見霹靂小組攻堅...一度跳窗逃逸

台北市中山警方積極掃蕩新興毒品，從去年底查獲的依托咪酯毒品案向上溯源，半年內逮捕4名互有上下游關係的毒品犯，其中江姓男子是第四層藥頭，本月10日警方持票攻堅，他一度「跳樓」跑去隔壁棟倉庫躲藏，所幸員警機敏仍把他揪出逮捕，在屋內查扣重達2公斤的依托咪酯煙油，警詢後依毒品罪送辦。

中山警方去年12月28日查獲某酒店經紀紀姓男子（25歲）持有依托咪酯煙彈，循線溯源發現，紀男用「免收酒費」的方式，向謝姓男子（34歲）購買依托咪酯煙彈，逮捕謝男再溯源發現，上面還有第二層、第三層藥頭曾姓男子（19歲）和陳姓男子（38歲），接連在今年3、4月持票逮捕。

沒想到第三層陳男還有上游，警方蒐證發現江姓男子（27歲）涉嫌重大，是第四層藥頭，報請士林檢察官指揮偵辦，本月10日持拘票、搜票至北投區洲美街某民宅拘提。

江男見霹靂小組荷槍實彈破門攻堅，立刻從窗戶逃出，從二樓跳至對面棟民宅的倉庫躲藏，儘管警方破門時一度詫異找不到人，但仍在15分鐘內逮獲他，在他家查扣依托咪酯煙油22瓶（總毛重2405公克）、電子磅秤1台、分裝袋1批、封膜機1台、愷他命研磨盤1組及現金4萬1000元等證物，警詢後依毒品罪移送法辦。

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