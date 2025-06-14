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逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢方上午赴醫院相驗遺體

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導

逢甲大學昨天發生校內樹木倒塌意外，23歲吳姓研究生當場遭壓傷失去呼吸心跳，送醫搶救仍身亡，現場還有3名學生目睹驚嚇；台中地檢署今上午將赴澄清醫院中港分院相驗遺體，釐清吳男確切死因，並調查意外事件有無人為過失因素。

台中市大雨不停，傍晚5點多逢甲校園內的榕榕健康步道1棵樓高4層樓老榕樹突然倒塌，材料所碩士班吳姓學生與女友正好經過，吳男卻遭樹木重壓失去意識，其女友在旁目睹，試圖喚醒男友但都沒反應。

台中市消防局趕赴後到場，使用電鋸等破壞器材切割樹幹，吳男被救出時已經失去呼吸心跳，緊急送中港澄清醫院搶救仍不治。

醫院指出，傷者到院時已無生命徵象，頭臉部、骨盆、大腿嚴重變形，胸腹部有大片瘀傷，疑似多處骨折、多重性外傷。

台中第六分局鑑識人員也到場採證、報請檢方相驗；台中地檢署今上午將赴中港澄清醫院相驗遺體，除確認死因，也將同步調查這起樹木倒塌意外，是否有人為疏於維護、檢查，與倒塌釀死亡間有無因果關係。

逢甲大學13日傍晚校內1棵4層樓高老榕樹倒塌，壓死吳姓碩士生。圖／消防提供
逢甲大學13日傍晚校內1棵4層樓高老榕樹倒塌，壓死吳姓碩士生。圖／消防提供
逢甲大學13日傍晚校內1棵4層樓高老榕樹倒塌，壓死吳姓碩士生。圖／消防提供
逢甲大學13日傍晚校內1棵4層樓高老榕樹倒塌，壓死吳姓碩士生。圖／消防提供

遺體 逢甲大學 台中市

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