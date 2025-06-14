拔管須符3大條件！律師打臉蔡語芯閨密：別只會開美肌拍哭片

有「車模界林志玲」的女模蔡語芯。圖／取自蔡語芯臉書 有「車模界林志玲」的女模蔡語芯5月間在醫美診所施打「牛奶針」後不幸昏迷，經歷19天搶救無效後被宣告腦死，其家屬於6月12日做出拔管決定，卻遭閨密團公開批評，質疑其動機與遺產相關。對此，巴毛律師陳宇安強調，末期病患拔管須符合嚴格法律與醫療程序，絕非外界口中的「家屬說拔就拔」。

巴毛律師在臉書指出，根據醫療法規，末期病患拔管須滿足三項條件：一、經兩位醫師診斷為末期、無法治癒且死亡不可避免；二、需有病患事前意願書，或由配偶、成年子女或孫子女、父母等三等親屬一致同意；三、經醫院醫學倫理委員會審查通過。律師指出，拔管本質上等於決定病患死亡，若程序不全恐涉及刑責，醫院絕不會草率處理。

針對有人質疑家屬應使用蔡女財產延長治療，陳宇安也澄清，在病患陷入昏迷期間，家屬無權動用其個人財產。依法需經法院聲請監護宣告，裁定特定親屬為監護人後方可管理財產，而此流程通常需耗時半年，代表期間醫療費須由家屬自行負擔，並非外界所想「想用就能用」。

面對外界情緒性指責與閨密團在社群媒體的控訴，蔡語芯家屬已向警方報案，控告對方涉嫌妨害名譽與散布個資。陳宇安直言，若閨密們真心希望挽救蔡女生命，應實際出資支援，而非僅在社群媒體「開好美肌、化濃妝、錄下哭泣影片」博取關注。呼籲社會各界理性看待拔管爭議，尊重醫療專業與法律程序。