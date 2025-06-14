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台南醉漢賣場揮刀 遭警壓制中槍昏迷

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導

台南市永康區吳姓男子前晚酒後揮舞武士刀，員警持槍喝止過程中，吳頸部中槍失去生命跡象，急救後恢復呼吸心跳轉加護病房，但仍未清醒；警方雖表示是壓制過程警槍意外走火，但沒公布壓制過程畫面。

永康分局副分局長楊富仁表示，吳男（四十六歲）前晚酒後在賣場外持武士刀亂揮，嚇壞民眾，復興派出所警員趕到現場，警方還在巡邏車上就見吳男持刀揮舞。

警方表示，當時人潮眾多，為避免傷及無辜民眾，警員當場喝令吳男放下刀子，並持槍上膛警戒，壓制過程中造成槍枝走火，子彈擊中吳男後頸部送醫治療，完成手術還未清醒。

槍擊現場在台南市中華路一間二手賣場，當時有不少人在賣場內，現場民眾說，聽到警方大喊「坐下、坐下」，原以為是父親要求小朋友坐下，沒多久就聽到類似鞭炮聲響，大家隨即往外跑或閃避角落，過程不到一分鐘，沒看到當下實際狀況。

警方指稱，吳男在賣場外揮刀，警員持槍喝令，他卻往賣場內奔跑，警員跟進前往制止時槍枝走火，已呈報台南地檢署調查事發原因。

槍枝 台南

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