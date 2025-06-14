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逢甲大學樹倒 1男學生遭壓死

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱陳敬丰魯永明鄭朝陽／連線報導

逢甲大學校內昨傍晚驚傳樹木倒塌，吳姓男學生遭壓住失去呼吸心跳，送醫搶救後不治。圖／中市消防局提供
逢甲大學校內昨傍晚驚傳樹木倒塌，吳姓男學生遭壓住失去呼吸心跳，送醫搶救後不治。圖／中市消防局提供

台中市逢甲大學昨傍晚5時許，驚傳校門旁樹齡超過60年的榕樹倒塌，現場4人受傷，其中23歲吳姓碩士生被樹幹壓傷，當場失去呼吸心跳，送醫後不治。逢甲表示深切哀悼，尚無法確定肇因，將全面清查校內喬木。

專家研判，現場樹穴過小，樹根腐爛、樹葉變黃，疑似已染病，增加倒塌風險；呼籲將倒樹檢體送往第三方公正機構化驗，找出原因並藉此健全全國校園的樹木安檢制度。

台中市昨天間歇性大雨，傍晚5時許，逢甲校園內的榕榕健康步道1棵樹冠巨大、枝椏繁茂、樹幹單人無法環抱的大樹倒塌；當時有4人受傷，材料所碩士班吳姓學生與女友在旁，吳男遭倒塌樹幹重壓。

台中市消防局獲報後到場，使用電動機具移除樹幹將吳救出，但已無呼吸心跳，緊急送中港澄清醫院，但回天乏術。

院方表示，傷者到院時已無生命徵象，頭臉部、骨盆、大腿嚴重變形，胸腹部有大片瘀傷，疑似多處骨折、多重性外傷。

據了解，吳生的女友目睹事發經過，她試圖喚醒男友，但已無反應，死者父母見傷勢過重，最後接受醫師建議，忍痛放棄急救。

逢甲聲明，男學生不治，校方深感哀慟，將全力提供家屬需要，並啟動校內喬木檢視，確保校園安全；目前無法確定樹木倒塌原因，也不確定與昨天雨勢關聯性，將配合調查。

台灣愛樹保育協會會長曾檉銳說，根據新聞圖片顯示，倒塌樹木的樹穴過小，周圍有水泥花台，棲地環境不良，樹木恐無足夠生長空間，就像大樹「穿小鞋」，加上樹根腐爛、樹葉變黃，懷疑已染上褐根病，增加傾倒風險。

農業部林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株根據倒樹照片說，倒樹無根、樹葉偏黃，疑染褐根病或靈芝根腐病，還須確認。

樹藝師陳鴻楷說，究竟倒樹染什麼病，要送檢體鑑定才知道，問題是什麼鑑定單位才是公正第三方？另觀察倒樹的土層很薄，為何平時巡檢沒有查出問題？目前診斷樹木問題可用應力波等科技，但人才、技術都離預期目標還非常遠，「政府要重視這問題，啟動校園樹木診斷及安檢機制，才能防範悲劇重演」。

2年前東海大學也曾發生樹木倒塌壓人，當時73歲婦人與丈夫到校園運動，陳婦遭樹幹壓住，雙腳骨折、全身多處擦挫傷，送醫後傷重不治。

逢甲大學

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