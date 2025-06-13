逢甲大學樹倒壓死男大生 女友全程目睹盼叫醒愛人無奈喚不回

逢甲大學今傍晚驚傳樹木倒塌，1名男學生遭壓受困，失去呼吸心跳，經送醫搶後仍因傷重不治。圖／民眾提供

台中市逢甲大學今天傍晚驚傳樹木倒塌意外，24歲吳姓男大生被壓住受困，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。吳姓男大生的女友當場目睹男友遭大樹壓到受困，當下試圖叫醒男友，但男友已無反應，吳姓男大生的父母最後受醫師建議，忍痛放棄急救。

陳冠宏說明，吳姓男大生的父母到醫院，院方請吳姓男大生父母到急救室看男大生急情況，並解釋吳姓男大生傷勢，女友也到場，希望男友能繼續急救。吳姓男大生的父母因看過兒子傷勢，認為太過嚴重，後接受醫師建議，忍痛放棄急救。

台中市消防局今下午5時3分獲報，逢甲大學內樹木倒塌，消防員到場發現為校園內一棵樹齡約60年的榕樹倒塌，造成4人受傷，其中一名男大生遭樹木壓到受困，消防員協助脫困，發現男大生已無呼吸心跳，並給予急救措施，送中港澄清醫院搶救。

澄清醫院中港分院急診室主治醫師陳冠宏說明，吳姓男大生到院時已無生命徵象，臉部與胸腔變形凹陷，骨盆及大腿均嚴重變形，胸腔也有大片瘀傷，頭、頸、胸腔、手腳也有多處撕裂傷等，懷疑有多處骨折、多重性外傷，研判急救效果不好。

陳冠宏表示，意外發生時，吳姓男大生的女友有在場目睹男友遭大樹壓到受困，當下試圖叫醒男友，但男友已無反應。現場消防員使用工具花15分鐘協助脫困，由於男大生已無呼吸心跳，消防救護員現場已為男大生插管、打上點滴，並給予急救用藥後送醫。