逢甲大學樹倒1死3傷 樹木專家曝棲地環境不良
台中市逢甲大學今天傍晚驚傳樹木倒塌意外，22歲吳姓男大生被壓住受困，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。台灣愛樹保育協會會長曾檉銳說明，現場榕樹的棲地（樹穴）太小、棲地不良，從樹根腐爛、樹葉變黃情況看來，導致樹根從中間腐爛，有很高的機率是褐根病，重點是棲地環境不良易有樹木傾倒風險。
台中市消防局今下午5時3分獲報，逢甲大學內樹木倒塌，消防員到場發現為校園內一棵樹齡約60年的榕樹倒塌，造成4人受傷，其中一名男大生遭樹木壓到，經協助脫困並給予急救處置後，送中港澄清醫院搶救。
中港澄清醫院證實，吳姓男大生到院時已無生命徵象，頭部、臉部、骨盆及大腿均嚴重變形，胸腹部也有大片瘀傷，經急診搶救後因傷勢嚴重，宣告不治。
曾檉銳觀察，這棵榕樹因棲地（樹穴）太小，又做水泥花台等，棲地環境不良，樹木一旦沒有足夠生長空間，長久以來導致樹勢虛弱，易遭病蟲害、樹根從中心腐爛，再者棲地不夠大，就像大樹「穿小鞋」，易有傾倒風險。
曾檉銳說明，褐根病為我國樹木病害之首，因樹體結構弱化，易導致樹木連根拔起而傾倒，另白蟻蛀蝕、基部及樹幹傷口中空等都可能致路樹無預警傾倒，建議樹木棲地要夠大，最好能與樹冠同大，以利樹木生長，避免樹木傾倒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言