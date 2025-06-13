逢甲大學樹倒1死3傷 樹木專家曝棲地環境不良

台中市逢甲大學今天傍晚驚傳樹木倒塌意外，22歲吳姓男大生被壓住受困，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。台灣愛樹保育協會會長曾檉銳說明，現場榕樹的棲地（樹穴）太小、棲地不良，從樹根腐爛、樹葉變黃情況看來，導致樹根從中間腐爛，有很高的機率是褐根病，重點是棲地環境不良易有樹木傾倒風險。

台中市消防局今下午5時3分獲報，逢甲大學內樹木倒塌，消防員到場發現為校園內一棵樹齡約60年的榕樹倒塌，造成4人受傷，其中一名男大生遭樹木壓到，經協助脫困並給予急救處置後，送中港澄清醫院搶救。

中港澄清醫院證實，吳姓男大生到院時已無生命徵象，頭部、臉部、骨盆及大腿均嚴重變形，胸腹部也有大片瘀傷，經急診搶救後因傷勢嚴重，宣告不治。

曾檉銳觀察，這棵榕樹因棲地（樹穴）太小，又做水泥花台等，棲地環境不良，樹木一旦沒有足夠生長空間，長久以來導致樹勢虛弱，易遭病蟲害、樹根從中心腐爛，再者棲地不夠大，就像大樹「穿小鞋」，易有傾倒風險。