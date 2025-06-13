快訊

暴雨狂炸南橫中斷 高雄桃源區公所宣布3個里明停班課

陳文茜今晚朝聖蔡琴遭拒！醫生撂話 她「跟時間賽跑」

逢甲大學樹倒1死3傷 樹木專家曝棲地環境不良

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市逢甲大學今天傍晚驚傳樹木倒塌意外，22歲吳姓男大生被壓住受困，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。台灣愛樹保育協會會長曾檉銳說明，現場榕樹的棲地（樹穴）太小、棲地不良，從樹根腐爛、樹葉變黃情況看來，導致樹根從中間腐爛，有很高的機率是褐根病，重點是棲地環境不良易有樹木傾倒風險

台中市消防局今下午5時3分獲報，逢甲大學內樹木倒塌，消防員到場發現為校園內一棵樹齡約60年的榕樹倒塌，造成4人受傷，其中一名男大生遭樹木壓到，經協助脫困並給予急救處置後，送中港澄清醫院搶救。

中港澄清醫院證實，吳姓男大生到院時已無生命徵象，頭部、臉部、骨盆及大腿均嚴重變形，胸腹部也有大片瘀傷，經急診搶救後因傷勢嚴重，宣告不治。

曾檉銳觀察，這棵榕樹因棲地（樹穴）太小，又做水泥花台等，棲地環境不良，樹木一旦沒有足夠生長空間，長久以來導致樹勢虛弱，易遭病蟲害、樹根從中心腐爛，再者棲地不夠大，就像大樹「穿小鞋」，易有傾倒風險。

曾檉銳說明，褐根病為我國樹木病害之首，因樹體結構弱化，易導致樹木連根拔起而傾倒，另白蟻蛀蝕、基部及樹幹傷口中空等都可能致路樹無預警傾倒，建議樹木棲地要夠大，最好能與樹冠同大，以利樹木生長，避免樹木傾倒。

台灣愛樹保育協會會長曾檉銳說明，樹木棲地太小、不良，易有褐根病，也易有傾倒風險。記者趙容萱／攝影
台灣愛樹保育協會會長曾檉銳說明，樹木棲地太小、不良，易有褐根病，也易有傾倒風險。記者趙容萱／攝影
逢甲大學今傍晚驚傳樹木倒塌，1名男學生遭壓受困，失去呼吸心跳，經送醫搶後仍因傷重不治。圖／消防提供
逢甲大學今傍晚驚傳樹木倒塌，1名男學生遭壓受困，失去呼吸心跳，經送醫搶後仍因傷重不治。圖／消防提供
逢甲大學今傍晚驚傳樹木倒塌，吳姓男大生遭壓失去呼吸心跳送醫搶救後，仍因傷重不治。圖／消防提供
逢甲大學今傍晚驚傳樹木倒塌，吳姓男大生遭壓失去呼吸心跳送醫搶救後，仍因傷重不治。圖／消防提供

風險 逢甲大學 台中市

延伸閱讀

逢甲大學樹木倒塌1死3傷 林業專家懷疑樹木感染褐根病

「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

逢甲大學樹木倒塌壓傷多人 1男學生重傷送醫不治

台中逢甲大學樹木倒塌 4學生遭壓傷1人命危送醫搶救中

相關新聞

逢甲大學樹倒壓死男大生 女友全程目睹盼叫醒愛人無奈喚不回

台中市逢甲大學今天傍晚驚傳樹木倒塌意外，24歲吳姓男大生被壓住受困，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。吳姓男大生的女友...

逢甲大學樹木倒塌壓傷多人 1男學生重傷送醫不治

台中市逢甲大學今下午5點多驚傳樹木倒塌意外，現場多名學生疑似經過被壓傷，其中4人受傷，其中1名男學生當場失去呼吸心跳，送...

「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

台中逢甲大學今天下午5時許校門口樹木不明原因倒塌，壓傷2名學生，其中1人失去呼吸心跳，送醫後不治。校方表示，對不幸喪生的...

逢甲大學樹倒1死3傷 樹木專家曝棲地環境不良

台中市逢甲大學今天傍晚驚傳樹木倒塌意外，22歲吳姓男大生被壓住受困，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。台灣愛樹保育協會...

逢甲大學樹木倒塌1死3傷 林業專家懷疑樹木感染褐根病

台中市逢甲大學下午樹木倒塌造成4人受傷，其中1名男學生傷重送醫搶救不治。林業試驗所嘉義研究中心副研究員蔡景株根據榕樹倒塌...

台中逢甲大學樹木倒塌 4學生遭壓傷1人命危送醫搶救中

台中市逢甲大學今下午5點多驚傳樹木倒塌意外，現場多名學生疑似經過被壓傷，其中4人受傷有1人意識不清，警消獲報趕赴現場將傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。