逢甲大學樹木倒塌1死3傷 林業專家懷疑樹木感染褐根病

台中市逢甲大學下午樹木倒塌造成4人受傷，其中1名男學生傷重送醫搶救不治。林業試驗所嘉義研究中心副研究員蔡景株根據榕樹倒塌全景照片說，倒樹無根、樹葉偏黃，疑染褐根病久倒塌，也可能感染靈芝根腐病，還須診斷樹幹確認，大學校園樹倒造成多位大學生死傷，讓人痛心，突顯校園樹木維護管理重要。

蔡景株看新聞報導倒塌的榕樹全景照片，沒有根、樹葉偏黃，研判疑感染褐根病，榕樹幹主根用來抓地力，小樹幹及樹皮用來吸收水分，雖然倒塌榕樹樹葉看起來還很茂密，但樹葉偏黃，研判感染褐根病已有一段時間，早發現早治療，但砍樹會捨不得，還擔心招眾怒，通常樹倒不外感染褐根病或靈芝根腐病。

蔡景株說，不管是路樹或校園樹木，維護管理要落實，春天巡檢樹木，目視落葉多就有問題，感染褐根病只要看樹根部病灶，平日巡檢很重要，一旦發現樹木感染褐根病，馬上要處理。

褐根病俗稱樹癌，是褐根病菌感染樹木根部、莖基部的韌皮部、形成層和周邊木質部位，造成植物根系受損。褐根病菌好發在攝氏25度高溫高濕環境，具傳染性，可透過孢子長距離傳播，台灣主要是透過植物傷口的接觸傳染。

當褐根病菌入侵樹木根部組織，大肆破壞，造成木材組織腐朽，堅固根變脆弱，影響根系吸收土壤養分，甚至因支撐力下降倒伏無預警倒下，可能壓壞房屋、車輛、阻礙交通，甚至造成死傷，防治移除生病樹，處理褐根病常見做法「土壤燻蒸法」，移除病樹消毒土壤。