「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

台中逢甲大學今天下午5時許校門口樹木不明原因倒塌，壓傷2名學生，其中1人失去呼吸心跳，送醫後不治。校方表示，對不幸喪生的男學生表達最深切的哀悼，會全力協助家屬，已全面檢視校內喬木並安全清查，以防類似事件再次發生。

逢甲大學指出，事發地點位於校門口的建物旁，下午5時3分時樹齡約60年的樹木倒塌，剛好2名學生行經該處，男學生被壓在樹下，女學生也受傷；校方立刻通報警消，警消到場後使用電動破壞機具快速移除樹幹，5時28分許將傷者送醫，校方也聯絡家屬到校，由校安人員陪同前往醫院。

逢甲大學表示，被壓在樹下的男學生經搶救後仍宣告不治，校方深感哀痛，會全力提供家屬所需協助與支持；另一名女學生受到輕微擦傷，事發後也到醫院接受檢查，學務處後續會提供必要關懷與心理諮商協助。

逢甲大學說，對本次不幸事件感到痛心與遺憾，會持續關注學生與家屬的需求，已全面啟動校內喬木檢視、安全清查，防範類似事件再次發生，也會全力配合相關單位調查。