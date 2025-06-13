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逢甲大學樹木倒塌壓傷多人 1男學生重傷送醫不治
台中市逢甲大學今下午5點多驚傳樹木倒塌意外，現場多名學生疑似經過被壓傷，其中4人受傷，其中1名男學生當場失去呼吸心跳，送醫搶救。中港澄清醫院證實，這名男學生經醫院急診搶救後因傷勢嚴重，已宣告不治，並已向家屬說明情形。
台中市消防局今下午5點3分獲報，逢甲大學內樹木倒塌，派遣第八大隊、轄區水湳分隊等共計5個單位，出動各式消防車10輛、消防人員23名，由副大隊長沈建民擔任指揮官。
消防指出，現場為校園內的路樹倒塌，造成4人受傷，其中1名學生遭樹木壓到，傷者年約23歲、OHCA（失去呼吸心跳），經協助脫困並給予急救處置後，由救護車送往中港澄清醫院。
院方表示，這名男學生到院時已無生命徵象，頭部、臉部、骨盆及大腿均嚴重變形，胸腹部也有大片瘀傷。
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