「車模界林志玲」打牛奶針喪命…辣模閨密控為錢拔管 家屬提告了

「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針殞命風波近日沸沸揚揚，她的閨密和粉絲們又接連在網路發文，指控家屬取得她的房產和千萬賠償金就決定拔管。為此，家屬已向警方提告妨害名譽、違反個資法，後續將由新北市蘆洲警分局偵辦。

曾被連千毅追求而爆紅的辣模翁子涵也是蔡語芯閨密，她公開多則在醫院與蔡語芯家屬衝突畫面，指控她的媽媽和哥哥確定能拿到蔡語芯房產和1000萬元賠償金之後，就決定拔管。

翁子涵在貼文中怒斥：「怎麼有辦法這樣子？她呼吸還很正常耶！」而且多名網美友人意外發現，蔡語芯的哥哥在她昏迷第5天仍與死神拔河，就在Threads貼出大量女性精品名牌包詢問：「能分辨這是仿的還是真品嗎？」令好友們不能接受。

為此，蔡語芯的哥哥今天凌晨前往台北市萬華分局龍山派出所，對在社群平台貼文的翁子涵等閨蜜和7、8名粉絲、網友，提告提告妨害名譽及違反個資保護法。據悉，北市警方依法受理之後，將依蔡語芯哥哥的戶籍地，透過單一窗口轉交新北市蘆洲警分局接辦。