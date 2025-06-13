快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

聽新聞
0:00 / 0:00

「車模界林志玲」打牛奶針喪命…辣模閨密控為錢拔管 家屬提告了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針殞命風波近日沸沸揚揚，她的閨密和粉絲們又接連在網路發文，指控家屬取得她的房產和千萬賠償金就決定拔管。為此，家屬已向警方提告妨害名譽、違反個資法，後續將由新北市蘆洲警分局偵辦。

曾被連千毅追求而爆紅的辣模翁子涵也是蔡語芯閨密，她公開多則在醫院與蔡語芯家屬衝突畫面，指控她的媽媽和哥哥確定能拿到蔡語芯房產和1000萬元賠償金之後，就決定拔管。

翁子涵在貼文中怒斥：「怎麼有辦法這樣子？她呼吸還很正常耶！」而且多名網美友人意外發現，蔡語芯的哥哥在她昏迷第5天仍與死神拔河，就在Threads貼出大量女性精品名牌包詢問：「能分辨這是仿的還是真品嗎？」令好友們不能接受。

為此，蔡語芯的哥哥今天凌晨前往台北市萬華分局龍山派出所，對在社群平台貼文的翁子涵等閨蜜和7、8名粉絲、網友，提告提告妨害名譽及違反個資保護法。據悉，北市警方依法受理之後，將依蔡語芯哥哥的戶籍地，透過單一窗口轉交新北市蘆洲警分局接辦。

蘆洲警分局指出，待收到萬華警分局轉交受理報案資料，依法啟動偵查程序，將逐一通知翁子涵等被告到案說明，並調閱相關事證，調查後移請新北地檢署偵辦。

辣模翁子涵被蔡語芯哥哥控告妨害名譽、違反個資法。圖／摘自臉書
辣模翁子涵被蔡語芯哥哥控告妨害名譽、違反個資法。圖／摘自臉書
蔡語芯愛美卻枉送性命。圖／摘自臉書
蔡語芯愛美卻枉送性命。圖／摘自臉書
翁子涵和閨蜜一起下跪求蔡家人再等等。圖／摘自IG
翁子涵和閨蜜一起下跪求蔡家人再等等。圖／摘自IG

閨密 牛奶針 林志玲 提告 妨害名譽 個資

延伸閱讀

車模界林志玲昏迷拔管！閨蜜集體下跪哭求家屬三思 衝突現場曝光

從救命到奪命？牛奶針也治大白肺「劑量百倍」 醫揭1關鍵：不會出事

車模赴醫美診所打牛奶針昏迷拔管 檢警相驗死因

牛奶針不是睡一覺這麼簡單！醫師揭潛藏風險

相關新聞

「車模界林志玲」打牛奶針喪命…辣模閨密控為錢拔管 家屬提告了

「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針殞命風波近日沸沸揚揚，她的閨密和粉絲們又接連在網路發文，指控家屬取得她的房產和千萬賠償金...

霹靂警戴「骷顱面罩」逮人 嫌犯嚇一跳束手就擒！

台東縣警察局刑警大隊與保安隊霹靂小組共同執行第12波「安居緝毒及肅槍專案」，成功在市區一棟民宿內，強勢攻堅逮捕51歲倪姓...

影／無關尋仇！苗栗男子毒駕自撞路邊車輛、招牌被法辦

苗栗市曾姓男子昨天凌晨1點多駕車行經頭份市和平路時，車輛突然失控撞及路邊停放的車輛及店家招牌，這起事故在臉書社團被傳為尋...

影／台中甜點店老闆夫婦製毒糖果 公園「埋包」交易毒品

經營甜點店的夫婦林姓男子與陳姓女子利用製作糖果專業，涉嫌將毒品摻入軟糖及巧克力，在網路販售毒糖果，由曾經當健身教練的蕭姓...

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，上月在台北市「法瑞診所」接受療程陷入昏迷，家屬昨日決定拔管；台北地檢署今指揮警方相驗...

台中北屯搶奪案 警12小時逮人送辦

台中市北屯區11日發生民眾在銀行提領新台幣5萬元現金，遭戴黑色口罩及安全帽的蔡姓男子搶奪，蔡男犯案後換裝，警方循線追查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。