霹靂警戴「骷顱面罩」逮人 嫌犯嚇一跳束手就擒！

台東縣警察局刑警大隊與保安隊霹靂小組共同執行第12波「安居緝毒及肅槍專案」，成功在市區一棟民宿內，強勢攻堅逮捕51歲倪姓通緝犯，當場查獲大量毒品及槍械，詢後依毒品及違反槍砲管制條例移送法辦，並裁定羈押禁見獲准。

警方日前掌握情報指出倪嫌於4月上旬藏身台東市區1棟民宿，遂展開跟監，日前見時機成熟，報請地檢署檢察官羅佾德指揮偵辦，由刑大與保安隊霹靂小組持拘票，共同執行查緝行動，趁犯嫌熟睡猝不及防備之際，一舉攻堅並順利逮捕嫌犯。

控制住倪嫌後，警方隨即在住處搜索，當場起獲手槍1把、子彈72發、毒品海洛因9包總毛重：190公克、安非他命2包總毛重：508公克、大麻1包總毛重：95公克、依托咪酯菸油2罐總毛重：150公克、依托咪酯菸彈18顆、分裝瓶等證物。

警方這次攻堅行動中，最特別的是霹靂小組幹員疑似頭戴白色骷顱頭套，非常震懾，嫌犯看到也都嚇了一跳。有幹員表示，他們會因任務屬性，配戴面罩，有的具備防彈片，有的則是防火，但大多用於行動任務的保密性。