影／無關尋仇！苗栗男子毒駕自撞路邊車輛、招牌被法辦

苗栗市曾姓男子昨天凌晨1點多駕車行經頭份市和平路時，車輛突然失控撞及路邊停放的車輛及店家招牌，這起事故在臉書社團被傳為尋仇事件， 頭份警方調查發現並無網傳的尋仇情況，但在曾男車上發現安非他命、吸食器及針筒，涉嫌毒駕，將他依公共危險等罪嫌移送法辦。

警方初步調查，58歲曾姓男子昨天凌晨1點多自撞路旁車輛及店家招牌，警方接獲通報趕往處理 ，經檢測駕駛人酒測值為0，但員警發現他意識不清、言語含糊，且聞到車內有濃厚異味，在車上發現吸食器，針筒及安非他命，他坦承有吸食安毒，全案依公共危險、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾吸食、施用毒品不但戕害身體健康，毒駕行為也影響大眾交通安全，警方將持續強力執行掃蕩毒品，民眾如發現可疑或不法情事，請向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

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