影／台南永康中年持刀男遭警槍擊 險死過程畫面曝光

台南市永康區46歲吳姓男子昨晚頸部遭員警開槍擊中沒了呼吸心跳。消防救護員急救後到醫院恢復呼吸心跳，開刀後轉加護病房觀察，目前人還沒清醒。

永康分局副分局長楊富仁表示，昨晚男子酒後在賣場外持武士刀亂揮，嚇壞民眾報案，當時人潮眾多，為避免吳傷及無辜民眾，當即喝令放下刀子並持槍上膛警戒，壓制過程中造成槍枝走火。

本分局復興派出所接獲報案，復興派出所警員趕赴現場在巡邏車上即見吳民持武士刀揮舞，子彈擊中吳民後頸部送醫治療，吳民於12日晚間23時52分完成手術，目前還未清醒，送加護病房持續治療中。

現場在中華路一間二手賣場，當時有不少人在賣場內。吳姓在賣場外拿刀走動揮舞，到場持槍喝令他放下刀，他卻往賣場內跑，警員跟進去制止，要他坐下進行壓制時，不料槍枝走火。

目擊民眾說，一開始聽到很多聲「坐下、坐下」，以為是父親帶小孩出門，要求小朋友坐下，沒多久就聽到類似鞭炮聲槍聲，當時大家就開始往外角落閃避，但整個過程很快，也根本來不及害怕，也不清楚實際狀況。

警方表示，傷者經常在附近活動、居無定所，案發後已聯絡到傷者家屬到院，案情已向台南地檢署報告，會進一步調查釐清事發原因。