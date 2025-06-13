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影／台中甜點店老闆夫婦製毒糖果 公園「埋包」交易毒品

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

經營甜點店的夫婦林姓男子與陳姓女子利用製作糖果專業，涉嫌將毒品摻入軟糖及巧克力，在網路販售毒糖果，由曾經當健身教練的蕭姓男子與購毒買家約定交易，在公園「埋包」販毒。全案移送法辦後，檢方聲押蕭獲准，陳女夫婦各20 萬元交保。

據警方調查，林姓男子（32歲）與妻子陳姓女子（34歲）在台中市西屯區經營甜點店，私下則透過網路涉嫌販毒，當有購毒買家訂貨，製作糖果等貨品時，便將2級毒品六氫大麻己酚（HHCH）摻入糖果原料，或加入大麻，製成大麻軟糖或巧克力，以及郵票、美鈔等造型的毒品。

刑事局南部打擊犯罪中心與彰化警方聯手，查出陳女夫婦涉嫌製毒糖果，4月間赴台中市北屯區的倉庫查獲大麻、搖頭丸、K他命共2公斤多，查扣製作程序配方表和製作毒糖果器具，並搜出大麻煙彈、大麻軟糖、大麻巧克力、毒郵票等毒品貨物近8公斤。警方估計，這些毒品黑市值逾千萬元。

警方查出，曾任健身教練的蕭姓男子（30歲）涉嫌幫陳女夫婦看倉庫，當有人訂貨，不面交毒品，而將毒品包裹後在公園埋包，再傳埋包影片及網路定位地圖供買家取貨。警方在苗栗市某親子公園，挖出蕭男涉嫌埋包交貨的500公克大麻。

警方將全案 依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署後，檢方聲押蕭男獲准，陳女夫婦各20 萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在苗栗某親子公園，挖出埋包交易的大麻。記者林保光／翻攝
警方在苗栗某親子公園，挖出埋包交易的大麻。記者林保光／翻攝
警方在陳女夫婦的倉庫，查獲大麻美鈔。記者林保光／翻攝
警方在陳女夫婦的倉庫，查獲大麻美鈔。記者林保光／翻攝
警方在陳女夫婦的倉庫，查獲大麻軟糖。記者林保光／翻攝
警方在陳女夫婦的倉庫，查獲大麻軟糖。記者林保光／翻攝
警方在陳女夫婦的倉庫，查獲大麻。記者林保光／翻攝
警方在陳女夫婦的倉庫，查獲大麻。記者林保光／翻攝
警方在陳女夫婦的倉庫，查獲玲瑯滿目的毒產品。記者林保光／翻攝
警方在陳女夫婦的倉庫，查獲玲瑯滿目的毒產品。記者林保光／翻攝

糖果 毒品 大麻

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