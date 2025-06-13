「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查
有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，上月在台北市「法瑞診所」接受療程陷入昏迷，家屬昨日決定拔管；台北地檢署今指揮警方相驗，將診所院長、知名醫生吳紹琥列為被告進一步查辦，近日可能傳喚吳到案釐清案情。
吳紹琥今年5月25日替蔡語芯進行舒眠電波療程，疑施打俗稱「牛奶針」舒眠針，蔡女當場失去生命跡象，送醫搶救18天，昨日蔡女拔管宣告死亡。
蔡女家屬指控，蔡女被施打「牛奶針」後陷入昏迷，當天僅有未持有護理師執照的男助理在場，控告診所過失致死、違反醫療法等。
警方初步調查時認為，蔡語芯當日在診所進行治療，治療過程中生命指數下降，經在場護理人員施救無效，緊急撥打電話請救護人員到場並送醫急救。
警方並聲請搜索票，日前前往法瑞診所執行蒐證，查扣手機等證物，將負責人吳紹琥帶回釐清案情，並報請檢察官偵辦，由檢察官劉宇倢將分為「他」案調查，檢警人員今天相驗蔡女遺體，近日可能傳喚吳紹琥出庭說明。
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