快訊

印度航空空難1名乘客奇蹟生還，墜毀竟是罕見原因？

經典賽／龍仔接電話了！中職證實收到經紀公司回信 「高度誠意溝通」

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

車模赴醫美診所打牛奶針昏迷拔管 檢警相驗死因

中央社／ 台北13日電

有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬遺憾拔管。(取材自蔡語芯臉書)
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬遺憾拔管。(取材自蔡語芯臉書)

車模蔡姓女子日前赴台北市大安區醫美診所進行舒眠治療，診所施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉，蔡女失去生命跡象送醫急救，昨天拔管宣告死亡，檢警今天上午將相驗遺體調查死因。

檢警調查，在車模界小有名號的30多歲蔡姓女子，今年5月25日前往大安區法瑞診所進行舒眠電波療程，施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後失去生命跡象，經送醫搶救陷入昏迷多日，昨天拔管宣告死亡。

台北市警察局大安分局在案發當天派員到診所採證，認為本案尚需進一步調查，警方聲請搜索票後，於6月1日前往診所執行搜索，查扣手機等證物，並將吳姓負責人帶回釐清相關案情，並報請台北地檢署指揮偵辦。

台北市衛生局也派員到診所稽查，發現診所的違規項目包含未具醫事人員資格者執行醫療業務，違反醫師法第28條規定，已依法移送地檢署偵辦。診所負責醫師涉違反醫師法，依處理違反醫師法事件統一裁罰基準規定，加重裁罰新台幣25萬元等。

檢警目前將全案朝違反醫師法、過失致死罪偵辦，為釐清蔡女死因，檢察官今天上午將相驗遺體，釐清蔡女死因。

醫師 牛奶針 北市

延伸閱讀

牛奶針不是睡一覺這麼簡單！醫師揭潛藏風險

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天家屬今拔管 醫美名醫朝過失致死偵辦

醫美診所打牛奶針害女陷昏迷 北市衛生局稽查撲空

醫美名醫吳紹琥再出包 遭爆為患者注射牛奶針昏迷11天至今

相關新聞

影／台中甜點店老闆夫婦製毒糖果 公園「埋包」交易毒品

經營甜點店的夫婦林姓男子與陳姓女子利用製作糖果專業，涉嫌將毒品摻入軟糖及巧克力，在網路販售毒糖果，由曾經當健身教練的蕭姓...

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，上月在台北市「法瑞診所」接受療程陷入昏迷，家屬昨日決定拔管；台北地檢署今指揮警方相驗...

影／無關尋仇！苗栗男子毒駕自撞路邊車輛、招牌被法辦

苗栗市曾姓男子昨天凌晨1點多駕車行經頭份市和平路時，車輛突然失控撞及路邊停放的車輛及店家招牌，這起事故在臉書社團被傳為尋...

台中北屯搶奪案 警12小時逮人送辦

台中市北屯區11日發生民眾在銀行提領新台幣5萬元現金，遭戴黑色口罩及安全帽的蔡姓男子搶奪，蔡男犯案後換裝，警方循線追查，...

台南永康賣場揮武士刀！男遭警槍擊命危 警：槍枝意外走火

台南市永康區昨晚傳槍響，46歲吳姓男子頸部遭員警開槍擊中沒了呼吸心跳。他昨晚酒後在賣場外持武士刀亂揮，嚇壞民眾報案，員警...

警槍疑走火！台南賣場男持武士刀亂揮遭壓制 不慎中彈送醫

台南晚間驚傳槍響！昨晚7點多永康中華路一間二手賣場內，一名46歲吳姓男子疑似酒後手持武士刀四處亂揮，嚇壞不少民眾，警方獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。