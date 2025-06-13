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台南永康賣場揮武士刀！男遭警槍擊命危 警：槍枝意外走火

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區昨晚傳槍響，46歲吳姓男子頸部遭員警開槍擊中沒了呼吸心跳。他昨晚酒後在賣場外持武士刀亂揮，嚇壞民眾報案，員警到場持槍喝令將刀子放下，不料壓制時「不慎槍枝走火」。

永康分局表示，傷者一路失去生命跡象，消防救護員急救後到醫院時呼吸恢復呼吸心跳，開刀後凌晨轉入加護病房，目前還在觀察病況。

現場在中華路一間二手賣場，當時有不少人在賣場內。吳姓在賣場外拿刀走動揮舞，復興派出所警員到場持槍喝令他放下刀，他卻往賣場內跑，警員跟進去制止，要他坐下進行壓制時，不料槍枝走火。

目擊民眾說，一開始聽到很多聲「坐下、坐下」，以為是父親帶小孩出門，要求小朋友坐下，沒多久就聽到類似鞭炮聲槍聲，當時大家就開始往外角落閃避，但整個過程很快，也根本來不及害怕，也不清楚實際狀況。

警方表示，傷者經常在附近活動、居無定所，案發後已聯絡到傷者家屬到院，案情已向台南地檢署報告，會進一步調查釐清事發原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南永康你出賣場中年男子遭警槍擊頸部命危。圖／本報資料照片。
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賣場 槍枝 台南

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