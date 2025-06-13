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台中北屯搶奪案 警12小時逮人送辦

中央社／ 台中13日電

台中市北屯區11日發生民眾在銀行提領新台幣5萬元現金，遭戴黑色口罩及安全帽的蔡姓男子搶奪，蔡男犯案後換裝，警方循線追查，12日凌晨2時在公益路、惠中路口逮捕蔡男送辦。

台中市第五警分局今天發布新聞稿表示，11日下午3時許，劉姓男子在北屯區昌平路1段的銀行提領5萬元現金後，正準備搭乘計程車離開，卻遭1名戴黑色口罩、安全帽的男子搶奪，犯嫌隨後朝崇德一路方向逃跑。

第五分局接獲報案後立即組成專案小組，循線追查，掌握犯嫌騎乘重機逃逸，鎖定案發前進入銀行辦理業務的蔡姓男子涉有重嫌，報請台中地檢署聲請拘票。

警方持續追查，12日凌晨2時許在南屯區公益路與惠中路口成功逮獲犯嫌蔡男到案。蔡男供稱因缺錢才犯案。警方發現蔡男犯案時身穿白上衣、卡其色短褲，犯案後換穿黑色短褲。警方在他身上查獲被害人遭搶的牛皮紙袋、印章、鑰匙等證物。全案依搶奪罪移送台中地檢署偵辦。

第五分局分局長劉其賢表示，迅速破案有賴警方平時對轄區動態的掌握與監視系統的整合應用，未來將持續強化治安防護網，保障市民生命財產安全。

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