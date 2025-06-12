獨／調查局押解毒販返台 扯出「毒梟御用律師」洩密案外案…遭判刑、停職

擔任走私K他命金主的毒品通緝犯黃立為，因被法院判刑確定潛逃海外，但持偽造護照入境泰國遭逮捕，在當地服刑完畢後，今由調查局與刑事局押解返台；調查局偵辦此案時，意外查出黃立為曾透過「毒梟御用律師」劉政杰洩露偵查內容給上游，劉男因此被法院判刑確定，經律師懲戒委員會決議停職。

調查局指出，黃立為是毒品幕後金主，2020年11至12月間，先從泰國訂購5.863公斤K他命毒郵包，利用罐裝矽利康包裝為掩飾夾藏入境，隔年委託國際快遞業者運送來台，以5萬元指示人頭前往取件。

調查局逮捕取貨人頭時，黃立為當時尚未到案，為探知人頭供述，委託劉政杰打聽消息，劉政杰指派小律師陪同人頭偵訊，再將偵查內容回報給劉政杰，由劉政杰通報販毒集團首腦，黃立為後來被捕羈押期間，辦案人員過濾手機，發現劉政杰洩密，搜索約談劉政杰到案，全案經檢方起訴，法院判刑確定。

劉政杰替毒販洩密不只一樁，2021年8月間，劉男受委託處理大園製毒工廠陳姓毒販案件，當時上游的張姓男子擔心遭陳男咬出，耳聞劉政杰「很敢配合」，因此邀約劉政杰在大園交流道附近碰面，劉政杰將偵查內容傳遞給張男，使得張男規避追查，桃園市調查處掌握情資後，再度搜索約談劉男，劉男因而有「毒梟御用律師」稱號。

另外，劉政杰洩密被停職期間，又繼續接案收錢，未經受僱律師同意代寫書狀，桃園地檢署去年依洩密、偽造文書、詐欺取財等罪起訴劉男，建請法院從重量刑。

黃立為因販毒遭判刑10年6月徒刑定讞，他被押解返台後，移送台北地檢署執行科歸案，發監執行。

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