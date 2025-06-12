警槍疑走火！台南賣場男持武士刀亂揮遭壓制 不慎中彈送醫

台南晚間驚傳槍響！今晚7點多永康中華路一間二手賣場內，一名46歲吳姓男子疑似酒後手持武士刀四處亂揮，嚇壞不少民眾，警方獲報趕抵現場，並喝令吳男將刀子放下，孰料，在壓制的過程中，員警槍枝疑似走火不慎擊中吳男，警方趕緊請救護車協助將其送醫治療。

現場民眾說，當下有不少人在賣場內逛，一開始聽到很多聲「坐下、坐下」，以為是父親帶小孩出門，要求小朋友坐下，沒多久就聽到類似鞭炮聲的槍聲，當時大家就開始往外角落閃避，但整個過程很快，也根本來不及害怕。

據了解，吳男疑似頸部中彈，一度失去呼吸心跳，經救護人員緊急處置，到院時有恢復心跳，目前由成大醫院搶救中。警方表示，相關案情已向台南地檢署報告，後續也將進一步調查釐清事發原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康