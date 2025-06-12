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許銘春被控挪3百多萬辦演唱會「獨唱10分鐘」 北檢約談多名公務員、業者
勞動部前部長許銘春被控用以365多萬就業安定基金辦演唱會，台北地檢署指揮廉政署偵辦，調閱相關公文蒐證，日前已陸續約談承辦的多名公務人員及業者釐清案情，目前尚未有強制處分，未來檢方不排除依案情程度若傳換許銘春到案說明。
勞動部爆發職場霸凌引起全台關注，前部長許銘春也捲入「演唱會風波」，許銘春遭告發涉犯貪汙等罪，2022年9月3日「敬！前進的光 性別工作平等法二十週年音樂會」，許銘春被控涉豪擲「就業安定基金」3百多萬元辦演唱會，自己粉墨登場上台唱歌，形同用公帑辦個人演唱會，引發外界熱議。
對此，許銘春辦公室回應，許部長舉辦個人演唱會並非事實，整場音樂會2個半小時，她演唱10分鐘，有直播可供參考；其餘部分可受司法檢驗，配合檢方調查。
據悉，北檢去年12月接獲告發分案調查，半年來除調閱相關公文蒐證，日前已陸續約談承辦的多名公務人員及業者到案，協助釐清案情，訊後目前未有強制處分，不排除未來視案件需要傳喚許銘春到案說明。
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