影／走私毒品判刑10年半 黃立為逃泰國遭逮今遣返

本國籍43歲男子黃立為涉嫌於自泰國訂購約3公斤第3級毒品K他命，並於2021年1月以罐裝矽利康包裝掩飾進口，再以新台幣5萬元代價委託人頭收受毒品包裹，案經調查局循線破獲後，黃嫌依毒品罪嫌判處有期徒刑10年6個月定讞，卻在2024年使用假護照潛逃至泰國。

調查局表示，黃立為去年5月使用假護照入境遭泰國警方逮捕、關押至今年5月31日服刑期滿，送至泰國曼谷移民局外國人拘留中心等待遣返。黃嫌落網後，調查局駐泰法務秘書、刑事局駐泰警務秘書持續與泰方聯繫協調，終於在今天下午將黃嫌押解返台。

黃立為今天下午4點抵達桃園機場後，由調查局台北市調查處確認身分、宣讀權益後戴上手銬及腳鐐逮捕，解送台北地檢署歸案。

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