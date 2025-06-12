王大陸慘了！偷查閃兵首腦個資首開庭 車商小開、四海幫堂主等3共犯全認罪

藝人王大陸涉嫌透過車商小開游翔閔違法偷查閃兵集團首腦陳志明，又找四海幫海英堂堂主陳子俊幫忙偷查與女友有投資糾紛的潘姓男子個資，上月遭新北地檢署依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴。全案今天首度開庭，雖未傳喚王大陸，但同案共犯游、陳和陳的小弟3人全部認罪不爭執，形同咬死王大陸。

今天開庭時，游翔閔、陳子俊、陳柏均3人均對檢方起訴的犯罪事實全部認罪，坦承就是以被查扣的手機聯繫犯案。3人也分別透過律師，希望法官能協助安排調解，以賠償陳、潘2人損失達成和解；陳子俊律師更希望法官能同意改為簡易判決，讓陳男盡快面對自己該負的罪責。

王大陸因涉嫌斥巨資找閃兵集團首腦陳志明逃避兵役，懷疑對方拿錢不辦事，於是透過車商小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮偷查陳男個資。