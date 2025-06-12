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運毒遭判10年徒刑逃泰國 毒梟持假護照被逮今遣返回台

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局駐泰國聯絡組，這個月1日接獲泰國移民局通報，遭台灣通緝毒品罪的43歲藥頭黃立為，去年因持假台灣護照在泰國被逮，服刑1年後出獄並移交泰國移民單位收容，刑事局國際科與泰方聯繫安排，今天下午搭機遣返回台。

黃嫌在2020至2021年間，涉嫌策劃自泰國寄送夾藏約3公斤愷他命郵包至台灣，當時調查局循線破獲後，依毒品罪嫌移送黃嫌；黃嫌因重大運輸毒品案件，經法院三審判處有期徒刑10年6個月定讞；黃嫌在案件定讞後，2024年使用假護照潛逃至泰國，並打算申辦泰國菁英簽證長期居留。

泰國移民單位在去年5月，發現黃嫌使用假護照，在曼谷逮捕他後，請刑事局駐泰組人員幫忙清查身分，駐泰組與駐泰代表處領務組，共同檢視黃嫌持用的偽變造護照，確認護照是使用他人護照正本，置換偽造基本資料的假護照，進一步查出持有人是黃立為。

黃嫌因持有假護照，違反泰國移民法令，為防止黃嫌交保後潛逃，駐泰組迅速彙整黃嫌涉案事證，函請泰國移民局陳報泰國法院，據此資料羈押黃嫌。黃嫌遭泰國法院判一年有期徒刑；黃嫌入監後，上個月底服刑期滿，出獄後移交泰國移民收容單位，泰方通知我駐泰人員，

黃嫌當年潛逃泰國後，除因重大運輸毒品案件，經法院三審判處有期徒刑10年6個月定讞，又涉偷渡出境違反國家安全法，刑事局函請台北地檢署對黃嫌發布通緝。

台灣與泰國警方溝通後，今天下午由刑事局駐泰國警察聯絡官，偕同法務部調查局駐泰國法務聯絡官，共同押解黃嫌回台歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台灣毒品通緝犯黃立為，因潛逃泰國持假護照被逮，今遣返回台。記者廖炳棋／翻攝
台灣毒品通緝犯黃立為，因潛逃泰國持假護照被逮，今遣返回台。記者廖炳棋／翻攝
台灣毒品通緝犯黃立為，因潛逃泰國持假護照被逮，今遣返回台。記者廖炳棋／翻攝
台灣毒品通緝犯黃立為，因潛逃泰國持假護照被逮，今遣返回台。記者廖炳棋／翻攝
台灣毒品通緝犯黃立為，因潛逃泰國持假護照被逮，今遣返回台。記者廖炳棋／翻攝
台灣毒品通緝犯黃立為，因潛逃泰國持假護照被逮，今遣返回台。記者廖炳棋／翻攝

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